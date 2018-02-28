Впервые голосующим москвичам подарят билеты на концерты

28 Февр. 16:50 2018-02-28T16:50:04+03:00

Представления пройдут в спорткомплексе «Олимпийский» с 22 по 24 марта

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Молодым москвичам, которым 18 марта придется голосовать впервые, на избирательных участках вручат флаеры на концерты российских звезд. Получив билет, надо будет пройти регистрацию на сайте и выбрать один из трех концертов. Они пройдут с 22 по 24 марта в спорткомплексе «Олимпийский», сообщает председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Молодые избиратели, которые придут 18 марта на избирательные участки, получат флаеры, зарегистрируются на сайте, выберут одну из трех дат концерта и пойдут на него», - сказал Горбунов на пресс-конференции 28 февраля.

Горбунов рассказал, что аренду «Олимпийского» оплатит Мосгоризбирком, артисты выступят бесплатно. Информацию подтвердили участницы группы «Серебро». Окончательный список артистов пока не определен.

По мнению Горбунова, мероприятие выгодно обеим сторонам. «Артисты могут расширить свою аудиторию, и они же выполнят свой гражданский долг», - заметил председатель Мосгоризбиркома.

Горбунов напомнил, что для молодых избирателей в Москве уже организовывали концерт в 2016 году. Тогда он состоялся в день выборов на Поклонной горе, и москвичи попросили в следующий раз не проводить в один день и выборы, и концерт.