Депутаты Европарламента поддержали лишение Польши голоса в Совете ЕС

1 Март 16:52 2018-03-01T16:52:55+03:00

Санкционная процедура в отношении Варшава связана с «отступлением от демократических норм в результате судебной реформы»

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В четверг, 1 марта, на пленарной сессии в Брюсселе депутаты Европарламента большинством голосов поддержали решение Еврокомиссии о лишении Польши голоса в Совете ЕС.

Запуске санкционной процедуры в отношении Варшавы связан с «отступлением от демократических норм в результате судебной реформы», которое было допущено польскими властями.

Такое решение Еврокомиссии от 20 декабря прошлого года поддержали 422 депутата Европарламента, против выступили 147 депутатов, воздержались 48 человек, свидетельствуют результаты голосования.

В отношении Польши может быть применена статья 7 договора о Европейском союзе. Это может повлечь за собой лишение Польши права голоса в Совете ЕС, если другие государства-члены ЕС сообщества одобрят такое решение. На исправление нарушений у Варшавы есть три месяца, после этого будет запущена санкционная процедура, передает РИА Новости.