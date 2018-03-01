2018-03-01T20:00:55+03:00
Политика

СНБО Украины продлил санкции в отношении российских банков

‍А президент незалежной Петр Порошенко назвал уход из страны попавших под ограничения кредитных организаций «вопросом времени»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в четверг, 1 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), назвал уход российских банков с Украины «вопросом времени». По его словам, эти кредитные организации «уже сворачивают свой бизнес» в незалежной.

«За три последних года доля банков с российским госкапиталом в чистых активах банковской системы Украины сократилась практически вдвое - с 10,6% до 5,6%», - сказал Порошенко.

А чуть позднее пресс-секретарь главы незалежной Святослав Цеголко сообщил о том, что СНБО все-таки принял решение о продлении санкций в отношении российских банков. «СНБО сегодня продолжает санкции против российских банков», - написал представитель Киева в своем микроблоге в Twitter, отметив при том, что за прошлый год «чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28% и 34% соответственно».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 марта прошлого года украинские власти приняли санкции против всех работающих в стране российских банков - Сбербанка, ВТБ, VS Bank, Проминвестбанка и «БМ Банка».

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