МИД РФ: Украина пытается диктовать России, как проводить президентские выборы

СЕГОДНЯ 16:08 2018-03-02T16:08:34+03:00

Мария Захарова призвала украинские власти вспомнить о том, что и посольство и консульства, равно как и территория на которой они находятся — часть России. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

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Нынешний правящий режим в Киеве старается всячески диктовать условия проведения выборов президента России на избирательных участках, которые будут располагаться в российских диппредставительствах на территории Украины. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В своей необузданности Киев дошел до того, что стал позволять себе вмешиваться во внутренние дела других государств, указывать, каким образом им организовывать избирательный процесс, речь идет о ноте МИД Украины от 21 февраля относительно президентских выборов 18 марта», - заявила Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, документ предполагает обязательную согласованность РФ с МИД Украины всех выборных мероприятий.

"Украина предприняла попытку установить собственные правила выборных процедур в нашем посольстве в Киеве и в консульствах в Одессе, Львове и Харькове. Все это не может вызвать ничего, кроме недоумения", - отметила дипломат.

Мария Захарова призвала украинские власти вспомнить о том, что и посольство и консульства, равно как и территория на которой они находятся — часть России. А сотрудники, живущие там, обладают дипломатическим иммунитетом.

Не так давно Киев стал шантажировать Москву срывом процесса голосования на выборах президента РФ на своей территории. В частности, 23 февраля МИД страны направил Москве ноту протеста относительно проведения голосования на территории Крыма. В ноте содержалось требование отменить голосование на «оккупированной территории». В противном случае МИД оставляет за собой право запретить проведение выборного процесса в российских диппредставительствах РФ на Украине.