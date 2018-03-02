В Москве 10 марта закроют на сутки участок салатовой ветки метро

СЕГОДНЯ 16:15 2018-03-02T16:15:42+03:00

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В следующую субботу, 10 марта, на сутки закроют участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, будет приостановлено движение между станциями "Марьина Роща" и "Петровско-Разумовская". Это связано с вводом в эксплуатацию новых станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". "Для завершения работ по присоединению новых станций к действующей системе метро ‪10 марта‬ будут временно закрыты станции "Бутырская" и "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии. Поезда будут следовать только до станции "Марьина Роща", - сообщили в пресс-службе подземки.

Отмечается, что 11 марта в 05:30 мск вернется штатный режим работы. На время приостановки движения откроют выдачу билетов на одну поездку для бесплатного прохода пассажиров на станции "Владыкино".

"Для управления пассажиропотоком вблизи станций "Петровско-Разумовская" и "Марьина Роща" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена и работники ГКУ "Организатор перевозок". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут", - говорится в сообщении.

Строящиеся станции должны открыться для пассажиров уже этой весной, передает ТАСС.