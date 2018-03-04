В России разрабатывают танк на колесной платформе

СЕГОДНЯ 13:23 2018-03-04T13:28:42+03:00

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Российская «Военно-промышленная компания», выпускающая бронетехнику на платформе «Бумеранг», намерена создать на ее основе колесный танк. Об этом сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

«В наших планах сделать сегодня колесный танк. Это будет такое ноу-хау на этой же платформе («Бумеранг»), но это уже будет пушка большего диаметра. И об этом мы уже сможем поговорить в ближайшее время», - заявил Красовицкий в эфире телеканала «Звезда».

Колесная платформа является единой базой для целого семейства боевых машин и бронетранспортеров. Шасси имеет формулу 8х8 и может оснащаться управляемыми модулями вооружения, броней с керамическими элементами. В зависимости от модификации машина может плавать. Первые поставки серийных образцов начнутся в 2019 году.

Под колесными танками обычно подразумеваются тяжелые бронеавтомобили, имеющие пушечное вооружение, сравнимое с танковым или аналогичное ему. Примерами являются американская самоходка M1128 семейства Stryker, французский бронеавтомобиль AMX-10RC и итальянская машина Centauro, которые вооружены 105-миллиметровыми орудиями.