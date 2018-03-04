Стало известно, какая страна спасет человечество он тотального нашествия зомби

СЕГОДНЯ 13:52 2018-03-04T13:52:22+03:00

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Какие только факты, догадки и гипотезы не приходят в головы ученых. Бразильские физики из Университета Жуиса-ди-Форы озаботились проблемой нашествия зомби и решили выяснить, как человечеству победить их, если такая проблема возникнет.

Вариантов развития событий оказалось всего несколько. Первый: население защищает обычная армия и различные силовые подразделения. Во втором случае людей защищала очень сильная и оснащенная передовым вооружением армия (Россия, США, Китай). В третьем случае люди были предоставлены сами себе. В четвертом – население организовывало гражданское сопротивление.

Самым же реальным, разумеется, оказался вариант активного задействования армейских подразделений. Тут-то и выяснилось, что больше всего шансов спастись и выстоять от атаки живых мертвецов есть только у одной страны, где максимальная численность военных юнитов на количество гражданского населения – КНДР. В Северной Корее на 1000 граждан страны приходится 47 военных.

Таким образом, резюмируют бразильские ученые, всему миру лучше подружиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Как бы не пришлось потом его, в случае нашествия зомби, слезно просить вступиться за всю планету.