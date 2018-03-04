Сенатора Джабарова не впустили в Италию из-за санкций

4 Март 23:37 2018-03-04T23:37:41+03:00

Член Совфеда должен был наблюдать за выборами в составе миссии ПА ОБСЕ

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Российскому сенатора Владимиру Джабарову власти Италии отказали во въезде в страну из-за действий санкций Евросоюза. Об этом сообщил сам политик.

Он пояснил, что в Италию он ехал в качестве наблюдателя на выборах в составе миссии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

«Они не открыли мне въезд в страну, ссылаясь на то, что есть действующие санкции Евросоюза, под которыми я нахожусь», - рассказал Джабаров.

При этом он указал, что действия итальянских властей нарушают решение тбилисской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, согласно которому санкции не распространяются на депутатов, если те исполняют свои обязанности по линии ОБСЕ, передает Интерфакс.

Сенатор отметил, что Италия направила в российское посольство в Риме соответствующую ноту. Теперь в составе миссии наблюдения ПА ОБСЕ на парламентских выборах в Италии представителей от российского законодательного собрания не будет.

Джабаров подчеркнул, что решение Рима не допускать его в страну, принято к сведению и не исключил возможность ответных мер.

«Но это непринципиально для меня. Просто в очередной раз европейцы показали, что Евросоюз они ставят выше решений ОБСЕ, хотя эта организация в плане безопасности в Европе самая главная», - сказал сенатор.

В воскресенье 4 марта в Италии проходят всеобщие парламентские выборы. В рамках голосования итальянцы изберут 630 членов нижней палаты парламента и 315 - верхней.