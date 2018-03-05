2018-03-05T12:33:51+03:00
Спорт

Защитник "Торпедо" Захарчук был дисквалифицирован на пять матчей КХЛ

Хоккеист нижегородского клуба провел атаку соперника, за что и получил наказание
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

Игрок нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Степан Захарчук получил дисквалификацию на пять матчей КХЛ. Таково решение спортивно-дисциплинарного комитета Лиги, озвученное в понедельник, 5 марта.

- Оставить без изменений наложенное на защитника "Торпедо" Степана Захарчука наказание за атаку соперника в голову или шею – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф, а также дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу, - отмечается в официальном сообщении КХЛ.

Напомним, что накануне "Торпедо" на выезде уступил со счетом 1:2 в четвертьфинале Западной конференции ярославскому "Локомотиву". Захарчук из-за грубой атаки соперника получил дисциплинарный штраф. Суммарный срок наказания хоккеиста - пять матчей, поскольку два "бонусных" матча он получил как получивший штраф до конца матча.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотографии опустевших магазинных прилавков вызвали панику у британцев
Минстрой разрабатывает тарифные планы для сферы ЖКХ
DJ Smash рассказал о попытках напавших на него в клубе в Перми связаться с ним
В Минобороны России ответили на заявление Белого дома по Восточной Гуте
«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» компенсации за дорогой газ из Европы
Росстат: реальные доходы россиян в январе снизились на 7%
Трамп допускает отмену пошлин на сталь и алюминий для Мексики и Канады
Диетологи рассказали о влиянии соли на кровяное давление
В Польше в очередной раз напали на украинца
Меркель не видит нужды в смене слов гимна ФРГ на гендерно нейтральные
Политиков, кандидатов и политологов пригласили на онлайн-марафон «Ночь выборов»
Сумма взяток в России выросла за год в три раза
Футболист сборной России Марио Фернандес пропустит шесть недель из-за травмы
Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро
«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов
Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок
Лондон уверен, что торговая сделка с США будет заключена после Brexit
Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы
Путин оценил вклад контрразведчиков в прикрытие разработки новейших российских вооружений
Евросоюз официально продлил на год санкции против Януковича
Собчак рассказала, что Собянин извинился перед ней за нападение
Кабмин Германии: Решение «Газпрома» досрочно расторгнуть контракты с «Нафтогазом» вызвало раздражение в ЕС
Саакашвили призвал однопартийцев вернуться во власть в Грузии до конца года
Около 10 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах-2018
Рособрнадзор запретил прием в два российских вуза
В Ливии на крупнейшем месторождении приостановили добычу нефти
Путин призвал ФСБ к продолжению результативной борьбы с коррупцией