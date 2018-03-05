Защитник "Торпедо" Захарчук был дисквалифицирован на пять матчей КХЛ

СЕГОДНЯ 12:33 2018-03-05T12:33:51+03:00

Хоккеист нижегородского клуба провел атаку соперника, за что и получил наказание

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Игрок нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Степан Захарчук получил дисквалификацию на пять матчей КХЛ. Таково решение спортивно-дисциплинарного комитета Лиги, озвученное в понедельник, 5 марта.

- Оставить без изменений наложенное на защитника "Торпедо" Степана Захарчука наказание за атаку соперника в голову или шею – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф, а также дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу, - отмечается в официальном сообщении КХЛ.

Напомним, что накануне "Торпедо" на выезде уступил со счетом 1:2 в четвертьфинале Западной конференции ярославскому "Локомотиву". Захарчук из-за грубой атаки соперника получил дисциплинарный штраф. Суммарный срок наказания хоккеиста - пять матчей, поскольку два "бонусных" матча он получил как получивший штраф до конца матча.