Аналитики назвали самых успешных автопроизводителей в мире

СЕГОДНЯ 13:18 2018-03-05T13:18:23+03:00

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Аналитическое агентство Focus2move составило рейтинг самых успешных автопроизводителей в мире по итогам 2017 года. Первое место получил немецкий концерн Volkswagen Group, второе - японский Toyota Motor, третье - франко-японский Renault-Nissan.

По данным агентства, Volkswagen продал почти 10,4 млн автомобилей, что на 3,5% больше показателя 2016 года. Toyota Motor сбыла 10,2 млн машин, а Renault-Nissan - около 10 млн. Пятерку лучших замкнули Hyundai-Kia и General Motors, реализовавшие 7,2 и 6,8 млн автомобилей соответственно, пишет «Ридус».

По версии аналитиков, в России самыми популярными легковыми автомобилями являются ВАЗ-2107, ВАЗ-2106 и Lada 4x4. Среди корпоративных клиентов в 2017 году самой популярной машиной оказался отечественный универсал LADA Largus, сообщает сайт kp.ru. По сравнению с 2016 годом продажи этой модели выросли на 38,5% и составили 9 889 экземпляров. На втором месте - Volkswagen Polo (8 771 единиц), третьем - KIA Rio (8 248 единиц).