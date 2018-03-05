Меркель надеется на то, что ее переизберут канцлером Германии

СЕГОДНЯ 14:22 2018-03-05T14:22:04+03:00

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Действующий канцлер Германии Ангела Меркель надеется на то, что ее переизберут на пост главы правительства. Об этом политик сказала журналистам перед заседанием президиума Христианско-демократического союза в Берлине.

Напомним, что ранее социал-демократы согласились создать новый кабинет министров совместно с альянсом ХДС/ХСС, который возглавляет Меркель.

"Важно, чтобы мы быстро смогли начать работу как правительство. И как федеральный канцлер – я надеюсь, что я буду избрана – я смогу и хочу приложить все силы для работы этого правительства во благо людей в Германии", — цитирует РИА Новости Меркель.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время выборов в Бундестаг в сентябре прошлого года ни одна из партий не набрала больше 50% голосов, а переговоры о формировании правящей коалиции между ХДС/ХСС, Свободной демократической партией Германии и партией "Зеленых" провалились.