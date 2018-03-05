Меркель надеется на то, что ее переизберут канцлером Германии
Действующий канцлер Германии Ангела Меркель надеется на то, что ее переизберут на пост главы правительства. Об этом политик сказала журналистам перед заседанием президиума Христианско-демократического союза в Берлине.
Напомним, что ранее социал-демократы согласились создать новый кабинет министров совместно с альянсом ХДС/ХСС, который возглавляет Меркель.
"Важно, чтобы мы быстро смогли начать работу как правительство. И как федеральный канцлер – я надеюсь, что я буду избрана – я смогу и хочу приложить все силы для работы этого правительства во благо людей в Германии", — цитирует РИА Новости Меркель.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время выборов в Бундестаг в сентябре прошлого года ни одна из партий не набрала больше 50% голосов, а переговоры о формировании правящей коалиции между ХДС/ХСС, Свободной демократической партией Германии и партией "Зеленых" провалились.