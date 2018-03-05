2018-03-05T15:15:01+03:00
В мире

В Ливии на крупнейшем месторождении приостановили добычу нефти

Причины и длительность перерыва пока неизвестны
Алексей КАРЕЛИН
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В Ливии перебои с добычей нефти случаются часто из-за нестабильной политической ситуации в стране.В Ливии перебои с добычей нефти случаются часто из-за нестабильной политической ситуации в стране.Фото: REUTERS
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Добычу нефти на самом крупном в Ливии месторождении «Шарара» приостановили. На какой срок, пока неизвестно, как и причины перерыва в работе. Добычей нефти на «Шараре» занимается совместное предприятие NOC и консорциума, членами которого являются испанская Repsol, французская Total, норвежская Statoil и австрийская OMV.

Паузу взяли в воскресенье, 4 марта, после закрытия трубопровода от месторождения до терминала на нефтеперерабатывающем заводе в городе Эз-Завия, сообщает Bloomberg. По данным на 1 марта, на «Шараре» добывали 300 тысяч баррелей в сутки, когда со всех месторождений Ливия получала 1,1 млн.

В Ливии перебои с добычей нефти случаются часто. С ноября 2014 по декабрь 2016 года нефтепровод к «Шараре» блокировала группировка «Стража нефтяных объектов» (Petroleum Facilities Guard). Затем нефтедобыча несколько раз прекращалась из-за вооруженных беспорядков и протестов.

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