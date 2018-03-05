2018-03-05T15:25:29+03:00
В мире

Саакашвили призвал однопартийцев вернуться во власть в Грузии до конца года

Экс-президент также посоветовал членам "Единого национального движения" начать переговоры с другими партиями
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиЭкс-президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал однопартийцев из грузинского "Единого национального движения" (ЕНД) вернуться во власть до конца текущего года. В связи с этим он посоветовал членам партии провести переговоры с другими партиями для выдвижения единого кандидата от оппозиции на выборах президента в октябре 2018 года.

"Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как мы это сделаем? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне обрушить правление Иванишвили, обрушить его феодальный двор", - заявил Саакашвили в видеообращении к членам ЕНД из Амстердама.

Один из лидеров партии Ника Мелия позже сообщил, что консультации с другими оппозиционными партиями уже ведутся.

Бывшего премьера Бидзина Иванишвили оппозиция считает реальным правителем Грузии.

Лидеры некоторых оппозиционных партий, которые на последних парламентских выборах не получили одного процента голосов избирателей, заявили, что могут рассмотреть идея Саакашвили о выдвижении единого кандидата. Представители других оппозиционных партий отказались сотрудничать с Саакашвили, передает "Интерфакс".

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