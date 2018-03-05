Сумма взяток в России выросла за год в три раза

СЕГОДНЯ 17:16 2018-03-05T17:16:21+03:00

За 2015-2016 и три квартала прошлого года материальный ущерб России от коррупции составил больше 148 млрд рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Общая сумма полученных должностными лицами взяток в России за 2017 год выросла в три раза и составила 6,7 млрд рублей. В 2016 году этот показатель равнялся 2,3 млрд рублей. Об сообщает Национальный антикоррупционный комитет.

Больше всего динамика заметна в Брянской области, Ингушетии и Карачаево-Черкессии. В этих субъектах РФ количество преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки) выросло на 45,6%, 94,7% и 45,1% соответственно. Всего в России в 2017 году выявили 29 634 таких правонарушений, что на 3290 меньше, чем в 2016 году. При этом дали взяток, согласно данным НАК, на сумму 4,35 млрд рублей, а в 2016 году - 946,8 млн рублей.

По информации НАК, половина коррупционных преступлений приходится на мелкое взяточничество, то есть на сумму менее 10 тысяч рублей.

В конце 2017 года генпрокурор Юрий Чайка заявил, что за 2015-2016 и три квартала прошлого года материальный ущерб России от коррупции составил больше 148 млрд рублей. При этом возместить удалось только 60%, передает сайт kp.ru.