2018-03-05T18:35:05+03:00
Звезды

DJ Smash рассказал о попытках напавших на него в клубе в Перми связаться с ним

Артист не хочет общаться со своими обидчиками
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Dj SmashDj SmashФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Андрей Ширман, также известный как DJ Smash, рассказал о том, что напавшие на него в Перми молодые люди пытались связаться с ним, пока он находился в больнице. Однако, по словам артиста, со своими обидчиками общаться он отказался.

«Я не могу говорить о произошедшем в пермском клубе, в рамках следствия мы не раскрываем никаких фактов, но можете быть уверены, что негодяи получат по заслугам по полной программе. Попытки связаться со мной с их стороны были. Но мы с ними не будем вести переговоры. С негодяями мы не договариваемся. Только очная ставка. Тогда я покажу чётко пальцем», - цитирует DJ Smash телеканал RT.

Артист рассказал, что всего ему сделали три операции, однако сейчас он уже готовится возобновить свою концертную деятельность. Андрей Ширман добавил, что уже имеет множество предложений от заказчиков и готов начать выступать «хоть завтра».

Напомним, ранее DJ Smash поделился со своими подписчиками в Instagram радостной новостью — его наконец выписали из больницы после избиения в Перми.

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