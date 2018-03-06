Порошенко призвал усилить санкции против России

СЕГОДНЯ 00:43 2018-03-06T00:44:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Усилить давление на Москву через санкции призвал президент Украины Петр Порошенко во время переговоров с министром обороны Швеции Петером Хультквистом, которые состоялись в понедельник, 5 марта, в Киеве.

Как сообщила администрация украинского главы государства, Порошенко подтвердил приверженность Киева к мирному процессу урегулирования конфликта на востоке республики, а затем тут же призвал усилить давление на Россию, передает сайт президента Украины.

По мнению президента Незалежной, если увеличить «санкционное и дипломатическое давление на Москву», ее можно будет «принудить» к миру. Но прежде всего для этого нужно «усилить оборонный потенциал Украины». Эти слова Порошенко идут вразрез с его заверениями о стремлении к мирному решению конфликта в Донбассе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлог года Порошенко, выступая на совместном брифинге с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщил о своем интересе в снятии санкций против России. Он заявил, что «сложно найти человека», более заинтересованного в отмене ограничительных мер, чем он сам.