2018-03-06T04:52:56+03:00
Умные вещи

Россияне ради интернета готовы отказаться от секса и алкоголя

Ежедневно пользуются Сетью 92% опрошенных жителей РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Почти половина россиян согласились бы год не пить ради возможности выходить в СетьПочти половина россиян согласились бы год не пить ради возможности выходить в СетьФото: Иван ВИСЛОВ
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Жители России активно пользуются интернетом и ради него готовы на год отказаться от алкоголя, сладостей и даже секса. К такому выводу пришла после проведенного в 2017 году опроса консалтинговая компании The Boston Consulting Group (BCG).

Исследователи хотели узнать, насколько цифровизированы российские потребители. Результаты показали, что 92% опрошенных пользуются интернетом ежедневно, а 83% проводят в сети от двух до восьми и более часов в день. По данным 2017 года выросло число тех, для кого исчезновение Интернета стало бы катастрофой - 65% против 48% в 2013 году.

Люди готовы идти на ограничения ради выхода в Интернет. Так 44% респондентов согласились бы год обходиться без алкоголя, 31% - без сладкого, 27% - без кофе, 24- без спорта и фитнеса, 20% - без личного транспорта, передает РИА Новости.

Еще 8% легко пожертвуют ради выхода во всемирную паутину сексом и 3% - общением с друзьями. Только 19% россиян заявили, что не станут отказывать себе ни в чем ради интернета.

В опросе принимали участие 4 тысячи человек от 14 лет из всех федеральных округов с учетом 42 категорий покупок в трех направлениях - продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги. Также учитывался среднедушевой доход респондентов.

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