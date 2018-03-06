2018-03-06T12:17:56+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Президент России поблагодарил первую в мире женщину-космонавта за плодотворную работу в депутатском корпусе и пожелал ей здоровья и успехов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова отмечает день рожденияПервая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова отмечает день рожденияФото: Евгения ГУСЕВА
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Российский президент Владимир Путин поздравил 6 марта летчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения. В своем поздравлении лидер России отметил волевой характер и целеустремленность первой женщины в космосе и пожелал ей долгих лет жизни .

"Уважаемая Валентина Владимировна! Сильный, волевой характер, целеустремлённость, искреннее желание приносить пользу Отечеству всегда помогали Вам быть востребованной в профессии, добиваться успеха на самых сложных, ответственных направлениях работы", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин обратил внимание на трепетное отношение Терешковой к людям и их проблемам. И пожелал ей дальнейших успехов в работе депутатом Государственной думы РФ.

Валентина Терешкова - первая в мире женщина-космонавт. В 1963 году совершила полет на космическом корабле "Восток-6". До сих пор Терешкова остается единственной в мире женщиной, совершившей космическую экспедицию в одиночку. Проведя на орбине почти трое суток, она совершила 48 витков вокруг земного шара.

В 2017 году президент Путин наградил Валентину Терешкову орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

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