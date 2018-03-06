ВГИК рекомендовал отменить госфинансирование фильмов про однополую любовь

СЕГОДНЯ 13:17 2018-03-06T13:17:16+03:00

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Научно-исследовательский институт киноискусства ВГИК рекомендовал Минкульту отказывать в госфинансировании фильмов, в которых показывается положительный образ однополых отношений. Кроме того, ВГИК просит ограничить показ в кино сцен с распитием алкоголя и денежным решением проблем.

«Жизнь современного российского общества не допускает того, чтобы мы декларировали или рекламировали однополые браки и усыновление детей однополой парой в качестве новой общественной нравственной ценности», - говорит директор Научно-исследовательского института ВГИК Дмитрий Караваев.

По словам режиссера Ивана Твердовского, такой подход является прямой цензурой. Можно делать вид, что земля плоская, говорит Твердовский, но реальность от этого не изменится.

Средства из бюджета исследователи предложили направлять на патриотические фильмы, в которых превозносится коллективный труд, православие и межэтническая дружба. Исследование заказал Департамент науки и образования, окончательное решение - за Департаментом кинематографии, передает ФАН.