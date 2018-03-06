2018-03-06T13:57:16+03:00
Наука

Ученые: избыток соли приводит к ожирению печени

Специалисты просят не злоупотреблять специями
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Соль приводит к ожирению внутренних органовСоль приводит к ожирению внутренних органов
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Медицинские работники Денверского университета сообщили о негативном влиянии соли на внутренние органы человека, что может приводить к различным заболеваниям. В частности, чрезмерное потребление этого продукта может спровоцировать ожирение печени.

Специалисты отмечают, что при приготовлении пищи люди редко задумываются о воздействии различных специй на организм. Однако злоупотребление усилителями вкуса крайне опасно.

Эксперименты, которые проводились на лабораторных грызунах, показали, что избыток соли в организме, которая употребляется с пищей, вызывает активный синтез фруктозы в печени. Этот процесс способствует резистентности к лептину — гормону, отвечающему за регуляцию энергетического обмена в организме.

На основе эксперимента ученые пришли к выводу, что в результате излишнего потребления соли у человека может возникнуть метаболический синдром, провоцирующий ожирение, пишет сайт «Свободная пресса».

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