Луговой назвал пропагандистской уткой информацию об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля

СЕГОДНЯ 14:03 2018-03-06T14:04:01+03:00

По словам депутата, официальных заявлений о состоянии здоровья Скрипаля со стороны официальных лиц Великобритании не было

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Сообщения об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании является пропагандистской уткой, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Это больше похоже пока что на пропагандистскую журналистскую утку в связи с тем, что никаких официальных заявлений о состоянии его здоровья со стороны официальных лиц Великобритании не было", — заявил Луговой.

Он отметил, что в этом случае нечему удивляться, так как в Великобритании часто происходят инциденты «со сбежавшими из России джентльменами», передает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что в Великобритании два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления каким-то веществом. Телекорпорация ВВС сообщила со ссылкой на свои источники, что одним из пострадавших является 66-летний экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании в 2010 году после российско-американского обмена разведчиками, когда передали в том числе Анну Чапман.