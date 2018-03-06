Луговой назвал пропагандистской уткой информацию об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля
Сообщения об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании является пропагандистской уткой, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
"Это больше похоже пока что на пропагандистскую журналистскую утку в связи с тем, что никаких официальных заявлений о состоянии его здоровья со стороны официальных лиц Великобритании не было", — заявил Луговой.
Он отметил, что в этом случае нечему удивляться, так как в Великобритании часто происходят инциденты «со сбежавшими из России джентльменами», передает РИА Новости.
Ранее появилась информация, что в Великобритании два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления каким-то веществом. Телекорпорация ВВС сообщила со ссылкой на свои источники, что одним из пострадавших является 66-летний экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании в 2010 году после российско-американского обмена разведчиками, когда передали в том числе Анну Чапман.