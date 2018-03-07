Россия направила запрос по встрече Лаврова и Тиллерсона, но не получила ответа
Россия 2 марта направила запрос о переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, однако до сих пор не получила ответа. Об этом заявили в российском посольстве в Соединенных Штатах.
Накануне официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон не получил "никакого приглашения или звонка".
В посольстве РФ это заявление назвали "искажением реальности".
"Поскольку официальный представитель госдепа Хезер Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном был направлен в госдеп 2 марта. Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно", — сообщается на странице посольства России в Facebook.
Напомним, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предложила провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии, куда на следующей неделе приедет глава МИД РФ в рамках своего турне по ряду стран Африки.