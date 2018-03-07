2018-03-07T13:38:20+03:00
Политика

Путин: все свои стартапы я назвал в послании Федеральному собранию

Президент РФ ответил на вопросы на встрече с женщинами-предпринимателями в Самаре
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин заявил, что все свои стартапы он представил в послании Федеральному собранию. Таким образом он ответил на вопрос «Каким стартапом вы бы могли заняться?».

На встрече с женщинами-предпринимателями в Самаре главу государства попросили представить, что он запускает свой стартап, и сообщить, в какой сфере ему был бы близок этот стартап, чтобы принести пользу России.

"Сфера госуправления. Нужно его совершенствовать, это госуправление, нужно этим заниматься. А все стартапы я обозначил в послании Федеральному собранию", — сказал Путин.

Ранее российский президент также заявил, что является оптимистом, как и большинство россиян.

"Оптимист! У нас страна такая - мы все оптимисты, настроены на самое лучшее в будущем", - сказал Путин в интервью Владимиру Соловьеву в фильме "Миропорядок 2018". Он добавил, что россияне добьются лучшего будущего.

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