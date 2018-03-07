2018-03-07T16:54:23+03:00
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» выиграли суд против Грудинина

Руководство сельхозпредприятия продало землю себе в убыток, занизив ее цену в 37 раз
Дмитрий КОПТЕВ
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Арбитражный суд Московской области 2 марта удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину о возврате в собственность совхоза двух земельных участков стоимостью более 1 млрд. рублей. Агентство РАПСИ сообщило, что «Совхоз имени Ленина», гендиректором которого является Павел Грудинин, совершил заведомо невыгодную сделку по продаже земельных участков. Причем, цена наделов в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной в обмен доли уставного капитала компании.

«Невыгодность и убыточность для ЗАО «Совхоз имени Ленина» оспариваемых сделок с заинтересованностью была очевидна сторонам учредительного договора, полученное обществом по сделке, было явно неравноценно отчужденному имуществу, что нарушает права и законные интересы истцов, общества и его акционеров», — отмечается в решении суда.

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