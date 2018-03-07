2018-03-07T17:01:58+03:00
Происшествия

В Италии возле офиса ультраправой партии прогремел взрыв

Самодельная бомба сдетонировала в ночь на среду, 7 марта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте инцидента работают сотрудники антитеррористического отделения полицииНа месте инцидента работают сотрудники антитеррористического отделения полицииФото: REUTERS
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В итальянском городе Тренто возле офиса отделения ультраправой партии Casapound прогремел взрыв. Самодельная бомба сдетонировала в ночь на среду, 7 марта. Такое заявление сделали в пресс-службе неофашистского политического объединения.

В результате взрыва был поврежден вход в офис, выбита дверь, а также разбиты стекла. Кроме того, на стене здания появилась надпись: "Единственный правильный голос — это антифашизм – навсегда".

"Это очередной поступок тех, которому нечего больше предложить. Он должен был бы прервать нашу деятельность, но этого не произойдет. Мы не позволим нас запугать", — цитирует РИА Новости представителя Casapound Филиппо Кастальдини.

В настоящий момент на месте взрыва работают сотрудники антитеррористического подразделения полиции Digos. В совершение атаки подозреваются члены леворадикальных организаций.

Между тем, в руководстве партии подчеркнули, что четыре года назад аналогичное нападение было совершено на отделение радикалов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале прошлого года взрыв также прогремел в одноименном политическому объединению книжном магазине итальянской Флоренции.

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