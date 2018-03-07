2018-03-07T22:10:35+03:00
В мире

Минюст США намерен засудить Калифорнию за законы о защите мигрантов

Так, администрация Трампа будет добиваться отмены трех противоречащих конституции положений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф СешнсМинистр юстиции и генеральный прокурор США Джефф СешнсФото: REUTERS
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Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал в суд на американский штат Калифорния с целью добиться отмены ряда законов, направленных на защиту мигрантов.

Так, речь идет о положениях, которые, по мнению администрации американского президента Дональда Трампа, противоречат конституции государства. В их числе закон, запрещающий правоохранителям требовать документы, подтверждающие гражданство, а также как-либо содействовать деятельности федеральных миграционных ведомств.

Как сообщает издание Associated Press со ссылкой на Сешнса, такие положения являются "неразумными и нечестными", поскольку негативно сказываются на безопасности страны.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что среди предвыборных обещаний Трампа было много пунктов касающихся именно миграционной политики, и сейчас глава государства пытается реализовать их все. Так, например, на границе США и Мексики уже идет строительство стены.

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