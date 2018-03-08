2018-03-08T18:50:08+03:00
В мире

Участники силовой операции в Донбассе вернули Порошенко свои медали

Таким образом ветераны "АТО" отреагировали на разгон палаточного городка у Верховной Рады
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Двое участников силовой операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк в знак протеста против действий властей и правоохранительных органов вернули свои боевые медали президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе винницкого движения "Освобождение".

Отмечается, что инцидент произошел в сессионном зале областного совета после ряда неудачных попыток начать внеочередное заседание. На видео, прикрепленном к посту движения в Facebook, один из военнослужащих демонстрирует собравшимся в зале свою медаль, а после кладет ее на стол перед главой облсовета Винницы с просьбой вернуть ее Порошенко.

Между тем, другой ветеран так называемой "АТО" описывает произошедшее в здания Верховной рады как "избиение побратимов" и возвращением к политики предыдущих глав государства.

"Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград", - говорится в сообщении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта подразделения киевского МВД разгромили палаточный городок соратников оппозиционера Михаила Саакашвили у стен Верховной Рады. В результате были задержаны более 100 человек, еще около десяти пострадали.

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