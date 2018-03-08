Главой Европола впервые в истории стала женщина

8 Март 21:31 2018-03-08T21:31:23+03:00

Решение о назначении на эту должность генкомиссара полиции Бельгии Карин де Болль было принято Советом ЕС 8 марта

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В четверг, 8 марта, на пост исполнительного директора Европола впервые в истории была назначена женщина. В ходе пленарного заседания в Брюсселе Совет ЕС решил, что генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль отлично подойдет на эту должность.

"Моей главной задачей станет повышение доверия агентству и повышение результативности его работы. Кроме того, необходимо обеспечить сохранение баланса между операционными потребностями стран-членов и ролью Европола в европейской повестке дня в сфере безопасности", - прокомментировала генкомиссар свое назначения.

Между тем, по данным ТАСС, 48-летняя Болль вступить в должность лишь 1 мая 2018 года, после ухода действующего главы Европола Роба Уэйнрайта. Ее срок на этом посту составит всего четыре года.

Стоит отметить, что Болль является также первой женщиной, возглавившей федеральную полицию Бельгии.