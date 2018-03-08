2018-03-08T21:31:23+03:00
В мире

Главой Европола впервые в истории стала женщина

Решение о назначении на эту должность генкомиссара полиции Бельгии Карин де Болль было принято Советом ЕС 8 марта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де БолльГенеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де БолльФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 8 марта, на пост исполнительного директора Европола впервые в истории была назначена женщина. В ходе пленарного заседания в Брюсселе Совет ЕС решил, что генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль отлично подойдет на эту должность.

"Моей главной задачей станет повышение доверия агентству и повышение результативности его работы. Кроме того, необходимо обеспечить сохранение баланса между операционными потребностями стран-членов и ролью Европола в европейской повестке дня в сфере безопасности", - прокомментировала генкомиссар свое назначения.

Между тем, по данным ТАСС, 48-летняя Болль вступить в должность лишь 1 мая 2018 года, после ухода действующего главы Европола Роба Уэйнрайта. Ее срок на этом посту составит всего четыре года.

Стоит отметить, что Болль является также первой женщиной, возглавившей федеральную полицию Бельгии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Белом доме объяснили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном
В Совфеде назвали обнадеживающим призыв американских сенаторов к диалогу с Россией
В Вене мужчина напал с ножом на прохожих из-за «плохого настроения»
Исполнитель роли Люка Сайуокера получил звезду на Аллее славы
В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом
В Верховной раде решили настроить украинцев на позитив и изменить гимн страны
Погода в Москве на 9 марта 2018 года: температура воздуха опустится до -5 градусов
В Совфеде заявление Порошенко о «разрушении» России назвали «началом истерики»
В экс-главу предвыборного штаба Трампа бросили флаг России
Из-за снежного шторма свыше миллиона американцев остались без электричества
СМИ: В ЕК выразили недоумение заявлениями Киева об аресте активов «Газпрома»
Белый дом: Трамп лично встретится с Ким Чен Ыном
11 стран подписали соглашение о ТТП без США
СМИ узнали о скором уходе сенатора-русофоба Маккейна из конгресса США
Боевики в Восточной Гуте обстреливают Дамаск и не выпускают людей из анклава
Сенаторы призвали госдеп США срочно начать переговоры с Россией о стратегической стабильности
СК объяснил происхождение найденного в Хабаровске мешка с отрубленными руками