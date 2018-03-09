Посольство РФ сравнило расследование отравления Скрипаля с делом Литвиненко

СЕГОДНЯ 21:06 2018-03-09T21:06:10+03:00

В диппредставительстве отметили, что Москва не сможет получить доступ к материалам расследования и оценить его достоверность

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Посольство РФ в Великобритании сравнило расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с делом бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне в 2006 году.

"Расследование дела Сергея Скрипаля следует по сценарию Литвиненко: большая часть информации будет засекречена, Россия не получит доступ к материалам расследования и возможность оценить его достоверность", - говорится в заявлении на странице посольства России в Twitter.

Напомним, в начале марта стало известно об отравлении Скрипаля и его дочери Юлии неизвестным нервно-паралитического веществом, когда их обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери. В настоящее время они находятся в больнице.

В 2010 Скрипаль был передан США в рамках обмена разведчиками. После этого он получил политическое убежище в Великобритании.

Литвиненко скончался в Лондоне в ноябре 2006 года в результате отравления радиоактивным полонием. Однако обстоятельства инцидента до сих пор не установлены.