Трамп назвал жестокими кадры из видеоигры с расстрелом пассажиров в аэропорту

СЕГОДНЯ 07:50 2018-03-10T07:50:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Проблему насилия в видеоиграх обсудил президент США Дональд Трамп с представителями игровой индустрии, конгрессменами и членами родительских организаций. Во время своего выступления глава государства показал нарезку жестоких сцен из игр, в том числе эпизод из Call of Duty: Modern Warfare 2, в котором террористы по сюжету расстреливают пассажиров в аэропорту в Москве.

Так же в ролик Трампа, как пример особой жестокости в комьютерной игре, были включены фрагменты из Fallout 4, The Evil Within и Sniper Elite 4. Позднее Белый дом разместил это видео в своем официальном аккаунте в YouTube. Однако найти его можно лишь проследовав по ссылке, указанной в материале The Verge.

Американский лидер попросил разработчиков игр ужесточить возрастные ограничение и добровольно принять другие меры для "оздоровления индустрии. Компании же ознакомили участников встречи с исследованиями, из которых понятно, что нет никакой связи между ростом насилия и проявлениями жестокости в виртуальном мире.