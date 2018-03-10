2018-03-10T07:50:42+03:00
В мире

Трамп назвал жестокими кадры из видеоигры с расстрелом пассажиров в аэропорту

Президент США призвал разработчиков ужесточить возрастной ценз для участия в игре
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Проблему насилия в видеоиграх обсудил президент США Дональд Трамп с представителями игровой индустрии, конгрессменами и членами родительских организаций. Во время своего выступления глава государства показал нарезку жестоких сцен из игр, в том числе эпизод из Call of Duty: Modern Warfare 2, в котором террористы по сюжету расстреливают пассажиров в аэропорту в Москве.

Так же в ролик Трампа, как пример особой жестокости в комьютерной игре, были включены фрагменты из Fallout 4, The Evil Within и Sniper Elite 4. Позднее Белый дом разместил это видео в своем официальном аккаунте в YouTube. Однако найти его можно лишь проследовав по ссылке, указанной в материале The Verge.

Американский лидер попросил разработчиков игр ужесточить возрастные ограничение и добровольно принять другие меры для "оздоровления индустрии. Компании же ознакомили участников встречи с исследованиями, из которых понятно, что нет никакой связи между ростом насилия и проявлениями жестокости в виртуальном мире.

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