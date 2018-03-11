2018-03-11T08:17:29+03:00
В мире

В Китае провели испытание высокоскоростного поезда «Фусин»

Состав из 16 вагонов одновременно может перевозить более 1,1 тысячи пассажиров
Юлия ДИВЕЕВА
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Высокоскоростной поезд в КитаеВысокоскоростной поезд в КитаеФото: REUTERS
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В Пекине успешно прошли испытания высокоскоростного поезда «Фусин». Об этом сообщила железнодорожная корпорация Китая CRRC Tangshan.

Длина состава 415 метров, он движется со скоростью 350 километров в час. В 16-ти вагонах одновременно могут ехать более 1,1 тысячи пассажиров. Состав пока еще испытывают. Запланировано 28 тестовых поездок, а после этого он поступит в массовое производство, передает ТАСС.

«Фусин» - это новое поколение высокоскоростных поездов сконструированных в КНР, с более низким потреблением энергии и увеличенным сроком эксплуатации.

Как уже рассказывал сайт kp.ru, впервые в мире такой высокоскоростной поезд запустили в коммерческую эксплуатацию между Пекином и Шанхаем в сентябре 2017 года. В течение одного дня такие составы перевозят около 505 тысяч пассажиров.

Причем тестовые прогоны состава осуществлялись еще в июле. Тогда проверялась безопасность состава и его надежность во время движения с максимальной скоростью в 400 километров в час.

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