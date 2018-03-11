2018-03-11T21:07:20+03:00
Спорт

Результат матча Спартак - СКА Хабаровск: москвичи победили 1:0 благодаря голу Фернандо

Роковой для соперников штрафной был назначен в добавленное время
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Удар Фернандо со штрафного принес победу "Спартаку" 1:0.Удар Фернандо со штрафного принес победу "Спартаку" 1:0.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 11 марта, в Москве на стадионе "Открытие Арена" был сыгран матч 22 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" принимал на своем поле СКА-Хабаровск и добился невероятно трудной победы.

Единственный гол в поединке был забит аж на 90-й минуте игры. Уже в добавленное, фактически, время, бразильский полузащитник "Спартака" Фернандо со штрафного послал мяч под перекладину ворот Александра Довбни. Мяч оказался единственным в этой игре - команда Массимо Карреры отпраздновала победу со счетом 1:0.

Таким образом, после 22 матчей теперь у "Спартака" 41 очко и второе место в Премьер-Лиге. ЦСКА остался позади по доп.показателям. А вот СКА Хабаровск остался на последнем месте в турнирной таблице - у армейцев 12 очков после 22 встреч.

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