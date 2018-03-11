В Париже умер актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший

СЕГОДНЯ 21:11 2018-03-11T21:21:23+03:00

Артист ушел из жизни в возрасте 81 года после тяжелой болезни

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В Париже на 82-м году жизни умер актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший. Об этом сообщили родственники артиста.

Дорлиак скончался еще в начале марта, однако известно об этом стало только сейчас.

«В храме Александра Невского в Париже 2 марта прошло отпевание Дмитрия Дмитриевича Дорлиака. Он скончался в возрасте 81 года после тяжелой болезни», - цитирует агентство РИА Новости слова источника, из числа близких актера.

Дорлиак-младший — сын знаменитого советского актера Дмитрия Дорлиака, сыгравшего главную роль в фильме «Строгий юноша».

После ранней смерти отца Дорлиак воспитывался в семье своей тети, певицы Нины Дорлиак и пианиста Святослава Рихтера. Спутся годы он написал о музыканте книгу «Мимолетности Святослава Рихтера: воспоминания».

Дорлиак-младший пошел по стопам отца, выбрав актерскую карьеру. Работал в театре на Таганке, выступал на сцене Театра на Малой Бронной, а также играл в Ленкоме. Исполнил несколько ролей в кино, особенно запомнился зрителям по фильмам «Следствие ведут знатоки» и «Мегрэ колеблется».