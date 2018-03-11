В результате ДТП в Китае погиб бывший российский футболист Валерий Герасимов
В Китае жертвой ДТП стал 28-летний россиян Валерий Герасимов — бывший футболист, завершивший спортивную карьеру несколько лет назад.
По данным сайта «Чемпионат.com», в ночь на 8 марта молодой человек ехал на скутере и был сбит автомобилем. Водитель машины скрылся с места происшествия. В течение двух часов после аварии Герасимову не была оказана медицинская помощь, в результате чего он скончался от полученных травм.
В настоящее время решается вопрос о транспортировки тела в Москву.
Герасимов был воспитанником НОУ ЦСиО «Локомотив-2». В своей профессиональной карьере он играл в амплуа нападающего за «Калугу», «Волочанин-Ратмир», «Нику» и чешский «Богемианс».
Как сообщал сайт kp.ru, ранее 21-летний футболист Артем Бахвалов погиб в ДТП в Ярославской области. Молодой человек получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи.