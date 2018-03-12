Вооруженный российский бизнесмен прервал в концовке матч чемпионата Греции

СЕГОДНЯ 09:34 2018-03-12T09:34:39+03:00

В финале матча между ПАОК и АЕК на поле с трибун спустился владелец ПАОК Иван Саввиди

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Вооруженный российский бизнесмен Иван Саввиди прервал матч чемпионата Греции по футболу между командами ПАОК и АЕК.

При нулевом выступающий за ПАОК футболист Маурисио забил гол, однако судья Георгиос Коминис его не засчитал, сославшись на офсайд. Игроки команды не согласились с таким решением и отказались продолжать встречу. На поле произошла потасовка с участием представителей обеих команд.

После этого на поле спустился с трибун владелец ПАОК Саввиди, на поясе у которого было заметно огнестрельное оружие. Он мог угрожать одному из руководителей АЕК Василису Димитриадису, произнеся в его адрес фразу «теперь ты — мертвец». Несмотря на возражения со стороны капитана ПАОКа Виейриньи, президент команды увел футболистов в раздевалку.

Через два часа после инцидента арбитр засчитал гол, но АЕК отказался продолжать матч из-за опасений по поводу безопасности. Результат матча — победа ПАОК со счетом 1:0, передает «Чемпионат.com».