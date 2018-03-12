Голодец рассказала, что в России проживает более семи тысяч человек старше 100 лет

СЕГОДНЯ 15:02 2018-03-12T15:02:17+03:00

По словам вице-премьера, эта «большая цифра» в ближайшее время будет расти

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Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец рассказала, что в России сейчас проживают больше семи тысяч человек старше 100 лет. По ее словам эта "большая цифра" в ближайшее время будет только расти.

"Очень важно сделать качественной жизнь тех, кто перешагнул определенный возрастной рубеж. Если раньше численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, измерялась десятками, то сейчас в Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек", - сказала Голодец на международном форуме "Активное долголетие Москвы 2018" в понедельник, 12 марта.

Она выразила надежду, что в ближайшие 7-8 лет число тех, кому исполнилось 100 лет, вырастет.

"Я надеюсь, что в ближайшей перспективе - мы говорим о перспективе где-то 7-8 лет - численность таких людей увеличится, по нашим прогнозам, по нашей оценке, на порядок", - добавила вице-премьер.

Она подчеркнула, что правительство должно сделать все возможное, чтобы граждане в таком возрасте чувствовали себя полноценными членами общества, передает ТАСС.