2018-03-12T17:17:29+03:00
Экономика

ЦБ установил официальный курс доллара и евро на 13 марта

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро после роста нефтяных котировок в минувшую пятницу
Денис СУХОВ
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ЦБ установил официальный курс доллара и евро на 13 мартаЦБ установил официальный курс доллара и евро на 13 мартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Банк России установил официальный курс доллара и евро на 13 марта. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба регулятора.

Курс доллара США на завтра уменьшился на 18,89 копейки и составляет 56,61 рубль. Курс евро потерял 73,27 копейки, до уровня в 69,79 рублей.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная согласно официальным курсам на вторник, снизилась на 43,4 копейки, составив 62,54 рубля.

В понедельник в ходе торгов на Московской бирже иностранные валюты продемонстрировали умеренный рост по отношению к рублю на фоне падения котировок на нефтяном рынке.

После роста в минувшую пятницу, в начале недели майские фьючерсы нефть Brent торговались на уровне 64,96 долларов за баррель, подешевев на 0,81%. Фьючерсы на марку WTI подешевели на 0,74%, до 61,58 долларов за баррель.

По прогнозам экспертов, продолжение негативной динамики на нефтяном рынке окажет дополнительное давление на рубль в ближайшее время.

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