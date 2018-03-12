ЦБ установил официальный курс доллара и евро на 13 марта
Банк России установил официальный курс доллара и евро на 13 марта. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба регулятора.
Курс доллара США на завтра уменьшился на 18,89 копейки и составляет 56,61 рубль. Курс евро потерял 73,27 копейки, до уровня в 69,79 рублей.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная согласно официальным курсам на вторник, снизилась на 43,4 копейки, составив 62,54 рубля.
В понедельник в ходе торгов на Московской бирже иностранные валюты продемонстрировали умеренный рост по отношению к рублю на фоне падения котировок на нефтяном рынке.
После роста в минувшую пятницу, в начале недели майские фьючерсы нефть Brent торговались на уровне 64,96 долларов за баррель, подешевев на 0,81%. Фьючерсы на марку WTI подешевели на 0,74%, до 61,58 долларов за баррель.
По прогнозам экспертов, продолжение негативной динамики на нефтяном рынке окажет дополнительное давление на рубль в ближайшее время.