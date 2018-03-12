2018-03-12T20:22:22+03:00
Политика

«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы

Слушания по иску украинской компании начнутся в Гааге в конце мая 2018 года
Денис СУХОВ
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«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Нафтогаз Украины» рассчитывает взыскать с России 8 млрд долларов по иску об утраченных в Крыму активах. Об этом сообщил глава компании Юрий Витриенко.

«Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Иск о компенсации ущерба. Что возникнет при возврате этих активов - это отдельный вопрос. Ответчик - государство РФ. 5 млрд (долларов) было без процентов, 8 - с ожидаемыми процентами», - написал Витриенко на в Facebook.

Напомним, «Нафтогаз» подал иск против РФ в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в сентябре 2017 года. Компания намерена получить компенсацию за крымские активы ряда дочерних предприятий, включая «Черноморнефтегаз», а также за газ в подземном хранилище на полуострове.

Ожидается, что рассмотрение иска начнется в конце мая. В «Нафтогазе» прогнозируют, что решение суда будет принято до конца этого года.

Напомним, Крым вышел из состава Украины в 2014 году на фоне госпереворота в стране. По итогам всенародного референдума, подавляющее большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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