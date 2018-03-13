2018-03-13T14:24:11+03:00
Политика

ОБСЕ пришлет 420 наблюдателей на выборы президента России

Всего же следить за ходом голосования будут более полутысячи представителей организации, среди которых 90 парламентариев из 30 стран
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На выборах президента России 18 марта будут работать самые различные международные организации, занимающиеся осуществлением мониторинга за ходом выборного процесса и отсутствием нарушений при волеизъявлении граждан. Внушительную группу своих сотрудников собирается направить Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По информации секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ, организация намерена отправить в Россию порядка 420 своих наблюдателей.

"Михаэль Георг Линк из ФРГ будет выполнять функции специального координатора, возглавляющего краткосрочную миссию ОБСЕ, состоящую из около 420 международных наблюдателей на голосование 18 марта. Итальянка Мариэтта Тидей возглавит делегацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которую войдут 90 парламентариев из более 30 стран", - приводит РИА Новости сообщение секретариата ОБСЕ.

В ОБСЕ особо отметили, что, при осуществлении мониторинга за президентскими выборами в России, намерены тесно сотрудничать с миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) под руководством посла Яна Петерсона.

В ОБСЕ подчеркнули, что мониторинговая миссия по наблюдению за ходом голосования не будет распространяться на Крым и Севастополь. Что соответствует официальной позиции организации, в которой продолжают считать эту часть России территорией Украины.

Выборы президента России пройдут в ближайшее воскресенье, 18 марта. На высший пост в стране претендуют восемь кандидатов. Среди которых семь представителей различных партий и один самовыдвиженец — действующий глава государства Владимир Путин.

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