Генштаб ВС Турции заявил, что сирийский Африн находится в окружении

СЕГОДНЯ 16:31 2018-03-13T16:32:06+03:00

Генштаб ВС Турции заявил о взятии Африна в окружение Фото: REUTERS

По данным турецкой стороны, с начала проведения операции "Оливковая ветвь" было "нейтрализовано 3393 террориста"

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Генштаб ВС Турции заявил, что с понедельника, 12 марта, сирийский город Африн находится в окружении.

"В результате проведенных операций с 12 марта 2018 года центральная часть Африна находится в окружении. Установлен контроль над критически важными для продолжения операции регионами. Наземная операция проходит успешно в плановом режиме при поддержке ВВС и артиллерии", - говорится в заявлении турецкого командования.

По данным турецкой стороны, с начала проведения операции "Оливковая ветвь" было "нейтрализовано 3393 террориста". Отмечается, что уничтожены представители "Сил народной самообороны", Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" и боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), передает ТАСС.

Турецкая военная операция "Оливковая ветвь" стартовала 20 января в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии.