ЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участку

СЕГОДНЯ 18:53 2018-03-13T18:53:08+03:00

Зампредседателя комиссии Николай Булаев отметил, что действительным будет только одно заявление от гражданина, которое автоматизированная система «Выборы» обработает первым

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В Центризбиркоме исключили возможность повторного голосования на президентских выборах при прикреплении к другому участку.

Зампредседателя комиссии Николай Булаев подчеркнул, что проголосовать можно будет только один раз на том участке, к которому избиратель прикрепился изначально.

«Действует только то заявление, которое написано в первый раз и которое система ГАС «Выборы» обработала первым», - пояснил Булаев.

Зампредседателя ЦИК подчеркнул, что попытавшийся проголосовать повторно гражданин рискует стать предметом интереса со стороны Следственного комитета РФ. Уголовная ответственность за такое нарушение предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным ЦИК, на сегодняшний день к избирательным участкам не по месту жительства прикрепились 4,7 млн человек.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Отличительной особенностью в этом году будет отсутствие открепительных удостоверений — для голосования на любом удобном для себя участке гражданину достаточно было подать до 12 марта заявление в ближайшую территориальную избирательную комиссию, МФЦ или оставить его на портале «Госуслуги».

Те, кто не успел подать заявление, все еще могут сделать это до 14:00 17 марта, но для этого уже придется обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Подробнее о нововведениях на грядущих выборах читайте в материале сайта «КП».