2018-03-13T18:53:08+03:00
Политика

ЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участку

Зампредседателя комиссии Николай Булаев отметил, что действительным будет только одно заявление от гражданина, которое автоматизированная система «Выборы» обработает первым
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
ЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участкуЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участкуФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Центризбиркоме исключили возможность повторного голосования на президентских выборах при прикреплении к другому участку.

Зампредседателя комиссии Николай Булаев подчеркнул, что проголосовать можно будет только один раз на том участке, к которому избиратель прикрепился изначально.

«Действует только то заявление, которое написано в первый раз и которое система ГАС «Выборы» обработала первым», - пояснил Булаев.

Зампредседателя ЦИК подчеркнул, что попытавшийся проголосовать повторно гражданин рискует стать предметом интереса со стороны Следственного комитета РФ. Уголовная ответственность за такое нарушение предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным ЦИК, на сегодняшний день к избирательным участкам не по месту жительства прикрепились 4,7 млн человек.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Отличительной особенностью в этом году будет отсутствие открепительных удостоверений — для голосования на любом удобном для себя участке гражданину достаточно было подать до 12 марта заявление в ближайшую территориальную избирательную комиссию, МФЦ или оставить его на портале «Госуслуги».

Те, кто не успел подать заявление, все еще могут сделать это до 14:00 17 марта, но для этого уже придется обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Подробнее о нововведениях на грядущих выборах читайте в материале сайта «КП».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД РФ: Москва не оставит без ответа угрозы Лондона из-за «дела Скрипаля»
Демократы в Сенате в восторге от назначения на пост главы Госдепа Майка Помпео
Путин распорядился навести порядок в экономике Дагестана
Пушков о назначении Помпео госсекретарем: правые консерваторы будут в восторге
В США автобус со школьниками рухнул в ущелье
Колдун о шансах Самойловой на Евровидении-2018: с голосом все в порядке, но оценки могут быть субьективны
СМИ: Сирийские войска нашли опасные химикаты в подпольном цеху боевиков в Восточной Гуте
Редактор National Geographic: журнал 130 лет был расистским изданием
Постпред РФ при ОЗХО призвал Лондон обратиться за консультацией к Москве по делу Скрипаля
«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Каир
«Горыныч», «Кракен» и «Нежданчик»: На сайте Минобороны РФ выбирают названия для новейших вооружений
Трамп намерен обсудить с Мэй дело об отравлении Скрипаля
Симоньян ответила на призыв британских парламентариев ограничить работу RT
Эйфелеву башню могут перекрасить
Политолог-американист: увольнение Тиллерсона было ожидаемо
Белый дом объяснил отставку госсекретаря США Тиллерсона
Новый глава американского Госдепа выступил с первым официальным заявлением
"Почта России" внедрит программу по борьбе с воровством
Украина бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
«Газпром» пояснил выгоду от расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Тиллерсон не знал о намерении Трампа уволить его с поста госсекретаря
Банк России намерен разработать механизм запрета на изменение договоров о залоге
«Ночь выборов» будет дважды в час сообщать о ходе наблюдения за голосованием
Генштаб ВС Турции заявил, что сирийский Африн находится в окружении
В результате пожара на украинском полигоне погиб один военнослужащий
Фильм «Довлатов» собрал больше 115 млн рублей за две недели
Путин проинспектирует строящийся Крымский мост и новый комплекс аэропорта Симферополя