В Интернете опубликован трейлер продолжения «Фантастических тварей»

13 Март 23:55 2018-03-14T00:10:38+03:00

Кинокомпания Warner Brothers собиралась снять по книгам британской писательницы трилогию, но потом было принято решение снять пять фильмов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Интернете появился первый трейлер продолжения истории об учениках и выпускниках Хогвартса «Фантастические твари и где они обитают», снятой по книге автора Гарри Поттера – британской писательницы Джоан Роулинг.

Вторая часть называется «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», главного злодея в ней сыграет Джонни Депп, а молодого профессора Альбуса Дамблдора – Джуд Лоу.

Действие картины разворачивается в 1927 году. Профессор Дамблдор и его бывший студент Ньют Саламандер (в его роли снимается Эдди Редмэйн) отправляются на поиски беглого преступника Геллерта Грин-де-Вальда, их ждут невероятные сказочные приключения и новые знакомства с обитателями магического мира.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда - тизер-трейлер.В кино с 15 ноября.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, изначально кинокомпания Warner Brothers собиралась снять о «Фантастических тварях» трилогию, но потом изменила планы и объявила, что будет пять фильмов. Вторая часть выйдет на экраны 15 ноября 2018 года.

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Ньют Саламандер, криптозоолог (то есть специалист по фантастическим зверям) был изгнан из Хогвартса за свою любовь к чудовищам: один из монстров, с которым он нянчился, чуть не погубил человека. Но волшебник-недоучка не растерялся. С тех пор он колесит по миру, попадая то в Египет, то в Судан и коллекционирует тварей, о которых ничего не знает «официальная» зоология. Все они помещаются у Ньюта в чемодане, который на самом деле является входом в тайный и довольно просторный зверинец-приют; там обитают исполинские носороги, утконос-клептоман, последняя на планете пара горбатых угробов и стада прочих крокозябликов (подробности).