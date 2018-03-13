2018-03-14T00:10:38+03:00
Звезды

В Интернете опубликован трейлер продолжения «Фантастических тварей»

Вторая часть фильма по книге Джоан Роулинг «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» выйдет на экраны в ноябре 2018 года [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кинокомпания Warner Brothers собиралась снять по книгам британской писательницы трилогию, но потом было принято решение снять пять фильмовКинокомпания Warner Brothers собиралась снять по книгам британской писательницы трилогию, но потом было принято решение снять пять фильмовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Интернете появился первый трейлер продолжения истории об учениках и выпускниках Хогвартса «Фантастические твари и где они обитают», снятой по книге автора Гарри Поттера – британской писательницы Джоан Роулинг.

Вторая часть называется «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», главного злодея в ней сыграет Джонни Депп, а молодого профессора Альбуса Дамблдора – Джуд Лоу.

Действие картины разворачивается в 1927 году. Профессор Дамблдор и его бывший студент Ньют Саламандер (в его роли снимается Эдди Редмэйн) отправляются на поиски беглого преступника Геллерта Грин-де-Вальда, их ждут невероятные сказочные приключения и новые знакомства с обитателями магического мира.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда - тизер-трейлер.В кино с 15 ноября.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, изначально кинокомпания Warner Brothers собиралась снять о «Фантастических тварях» трилогию, но потом изменила планы и объявила, что будет пять фильмов. Вторая часть выйдет на экраны 15 ноября 2018 года.

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Ньют Саламандер, криптозоолог (то есть специалист по фантастическим зверям) был изгнан из Хогвартса за свою любовь к чудовищам: один из монстров, с которым он нянчился, чуть не погубил человека. Но волшебник-недоучка не растерялся. С тех пор он колесит по миру, попадая то в Египет, то в Судан и коллекционирует тварей, о которых ничего не знает «официальная» зоология. Все они помещаются у Ньюта в чемодане, который на самом деле является входом в тайный и довольно просторный зверинец-приют; там обитают исполинские носороги, утконос-клептоман, последняя на планете пара горбатых угробов и стада прочих крокозябликов (подробности).

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