Правительство предупредили о риске массового закрытия аптек

СЕГОДНЯ 12:28 2018-03-14T12:29:05+03:00

В Минздраве опасаются роста контрафакта на фармарынке в случае продаж безрецептурных препаратов в супермаркетах Фото: Тимур ХАНОВ

Учреждения могут не выдержать конкуренции с супермаркетами, в которых хотят разрешить продажу безрецептурных лекарств

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Торгово-промышленная палата (ТПП) предупредила о риске нехватки рецептурных препаратов вследствие массового закрытия аптек. Такое может случится, если в России разрешат продажу в магазинах безрецептурных лекарств. По мнению экспертов, многие аптеки не выдержат конкуренции с супермаркетами. Об этом ТПП сообщает в письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как рассказывал сайт kp.ru, ранее Минпромторг предложил позволить магазинам продавать лекарства, для которых не требуется рецепт врача. В ведомстве считают, что инициатива сделает лекарства доступными и оживит конкуренцию на рынке. Для продажи лекарств магазины должны будут получить лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

Минздрав выступил против инициативы. В министерстве опасаются роста контрафакта. Кроме того, в Минздраве считают, что в супермаркетах будет сложно обеспечить лекарственным препаратам необходимые условия хранения, пишут «Известия».