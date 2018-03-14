Лавров и Чавушоглу обсудят координацию в ООН и ОБСЕ

СЕГОДНЯ 13:22 2018-03-14T13:22:09+03:00

По словам главы МИД РФ, переговоры также будут посвящены подготовке заседания Совета сотрудничества высшего уровня под председательством глав двух стран

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу они обсудят координацию в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и в других международных организациях.

Он отметил, что переговоры также будут посвящены положению дел на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и на Украине.

"Из международных вопросов, наверное, основное внимание уделим сирийскому урегулированию, в рамках которого Турция, Россия вместе с Ираном инициировали астанинский процесс, инициировали Конгресс сирийского национального диалога в Сочи", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что в ходе встречи стороны рассмотрят подготовку заседания Совета сотрудничества высшего уровня под председательством лидеров двух стран.

"У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы обеспечить результативность саммита, в том числе в том, что касается экономической повестки дня, сотрудничества в торговой, инвестиционной, энергетической областях", - отметил Лавров, передает ТАСС.