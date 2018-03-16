2018-03-16T02:17:01+03:00
Спорт

ЦСКА обыграл в гостях «Лион» со счетом 3:2

Армейцы вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Юлия ДИВЕЕВА
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ЦСКА обыграл "Лион" на поле хозяевЦСКА обыграл "Лион" на поле хозяевФото: REUTERS
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Встреча московского футбольного клуба ЦСКА и французской команды «Олимпик Лион» завершилась в четверг со счетом 3:2 в пользу армейцев. Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы походил в Лионе.

Счет открыли гости – Алексей Головин успешно атаковал ворота сопреников на 39 минуте. Хозяева смогли сравнять счет только через 20 минут - Максвелл Корне (58-я минута). Но радовались они не долго, через две минуты Ахмед Муса опять вывел московскую команду вперед. Закрепил превосходство ЦСКА Понтус Вернблум (65 минута).

На 71-й минуте Мариано удалось отыграть одно очко, но победа досталась российской команде, передает ТАСС.

Таким образом ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы за счет большего количества мячей, забитых на выезде. Армейцы - единственные представители России в еврокубках.

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