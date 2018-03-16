ЦСКА обыграл в гостях «Лион» со счетом 3:2

СЕГОДНЯ 02:17 2018-03-16T02:17:01+03:00

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Встреча московского футбольного клуба ЦСКА и французской команды «Олимпик Лион» завершилась в четверг со счетом 3:2 в пользу армейцев. Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы походил в Лионе.

Счет открыли гости – Алексей Головин успешно атаковал ворота сопреников на 39 минуте. Хозяева смогли сравнять счет только через 20 минут - Максвелл Корне (58-я минута). Но радовались они не долго, через две минуты Ахмед Муса опять вывел московскую команду вперед. Закрепил превосходство ЦСКА Понтус Вернблум (65 минута).

На 71-й минуте Мариано удалось отыграть одно очко, но победа досталась российской команде, передает ТАСС.

Таким образом ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы за счет большего количества мячей, забитых на выезде. Армейцы - единственные представители России в еврокубках.