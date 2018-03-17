2018-03-17T23:40:38+03:00
Политика

Мэр Львова считает, что у украинцев украли страну

Андрей Садовый призвал вернуть страну людям
Юлия ДИВЕЕВА
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Мэр города Львова Андрей Садовый (справа) с мэром Нью-Йорка Биллом да БлазиоМэр города Львова Андрей Садовый (справа) с мэром Нью-Йорка Биллом да БлазиоФото: СОЦСЕТИ
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Украину украли у народа. Такое мнение высказал мэр города Львова Андрей Садовый.

«Так случилось, что у нас украли страну. Украинский народ не заметил кражи, так как никогда и не знал, как это — владеть своей страной», — написал он в своем микроблоге в Тwitter.

Твит Андрея Садового Фото: СОЦСЕТИ

Твит Андрея СадовогоФото: СОЦСЕТИ

При этом Садовый не пояснил, что конкретно имеет ввиду. При этом он заявил, что необходимо вернуть страну людям.

Подписчики довольно едко отреагировали на этот пост градоначальника, перечислив, что, по их мнению, украил именно он.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, после отставки Арсения Яценюка Садового называли одним из претендентов на пост премьер-министра Украины. Однако сам он заявил, что не собирается руководить правительством. Причем сказал об этом во время встречи с президентом республики Петром Порошенко. Мэр Львова тогда заявил, что раз партия главы государства БПП выбрала премьера, который не оправдал доверие, то это ошибка блока, "пусть депутаты сами и разбираются".

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