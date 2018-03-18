2018-03-18T11:56:55+03:00
Москва

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала весны

Температура воздуха на столичной метеостанции на ВДНХ опускалась до минус 19,7 градусов
Екатерина БОЛГОВА
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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весныПрошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весныФото: Иван ВИСЛОВ
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Ночь на воскресенье, 18 марта, стала самой холодной в Москве с начала весны. Температура воздуха на метеостанции на ВДНХ опускалась до минус 19,7 градусов.

"Прошедшая ночь стала самой морозной с начала весны. По уточненным данным, в ночь на 17 марта температура воздуха опускалась до минус 18,6 градусов, в ночь на 1 марта - минус 18,5 градусов", - сообщили в Гидрометцентре России.

Там отметили, что в центре Москвы температура воздуха составила минус 13,6 градусов ниже нуля, в Тушино столбики термометров опустились до минус 22,8 градусов, в Волоколамске - минус 24,6 градусов, а в Клину - 27,3 градуса со знаком «минус», передает «Интерфакс».

По данным метеорологов, в течение дня в столице температура воздуха составит минус 5-7 градусов, осадков не ожидается. Ожидается, что температурный показатель 18 марта останется минимальным для этой весны, в дальнейшем морозы отступят.

В понедельник, 19 марта, температура воздуха поднимется до минус 1-3 градуса, а во вторник и среду должны прийти оттепели. Но среднее значение температуры будет заметно ниже климатической нормы.

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