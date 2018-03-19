2018-03-19T03:10:44+03:00
Спорт

Четыре гола Роналду помогли "Реалу" обыграть "Жирону" в чемпионате Испании

"Королевский" клуб одержал победу со счетом 6:3 на своем поле
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану Роналду забил 4 гола за мадридский "Реал".Криштиану Роналду забил 4 гола за мадридский "Реал".Фото: REUTERS
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В воскресенье, 19 марта, в чемпионате Испании по футболу был сыгран поединок 29 тура. Мадридский "Реал" на поле своего стадиона принимал скромную "Жирону" и добился крупной победы со счетом 6:3.

Героем поединка стал португальский форвард Криштиану Роналду. Он забил 4 гола, отличившись на 11,47,64 и 91-й минутах поединка. Еще по голу - у Лукаса Васкеса (59) и Гарета Бэйла (86). В составе гостей голы на счету Кристиана Стуани (29,67 минуты), и еще один мяч забил Хуанпе (88). Для Криштиану Роналду это был 50-й случай в карьере, когда он забил более трех голов в одном матче, и 44 из них приходятся на период выступлений в "Реале".

В турнирной таблице испанского первенства теперь у "Реала" - 60 очков в 29 играх, у "Жироны" - 7 позиция и 43 балла в активе.

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