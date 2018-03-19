43-я шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" выиграть у "Филадельфии" в НХЛ

СЕГОДНЯ 03:18 2018-03-19T04:25:45+03:00

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В поединке регулярного первенства НХЛ клуб "Филадельфия Флайерз" добился домашней победы над "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:3. В числе тех, кто забрасывал шайбы в этой игре, оказались двое россиян. У победителей шайбы на счету Симмондса (дважд), Гостисбера, Линдблума, Ворачека и нашего Ивана Проворова. В составе "Вашингтона" отличились Стивенсон, Карлсон и капитан Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 43-й в 72 поединках нынешнего сезона. Всего же теперь в активе Ови - 1112 очков (601+511) в 993 играх НХЛ.

В списке снайперов Овечкин теперь догнал финна Патрика Лайне - у него 2 место, такое же количество очков, но на 2 шайбы меньше. Ну а в общем списке всех снайперов НХЛ за всю историю Александр Овечкин теперь делит 19 место с еще одним финским хоккеистом Яри Курри. "Вашингтон" прервал свою победную серию из 4 матчей и продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 89 очками. "Филадельфия", набрав на 4 очка меньше, идет на третьей строчке.