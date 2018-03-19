В России создадут вакцину от наркомании

СЕГОДНЯ 11:26 2018-03-19T11:26:13+03:00

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Ученые Национального научного центра (ННЦ) наркологии работают над созданием вакцины которая бы блокировала действие морфина, героина, метадона, относящихся к опиатам, а также кодеиносодержащих веществ. Об этом рассказала директор центра Татьяна Клименко.

Для вакцины ученые используют антитела, полученные из лошадиной крови. Опыты на животных показали, что действия препарата хватает на год, затем прививку надо повторить. Прививать россиян от наркотиков можно было бы с 12-13 лет для профилактики, считает Клименко. Если испытания на людях пройдут успешно, то в дальнейшем разработку можно будет модифицировать, чтобы лечить от других зависимостей, пишут «Известия».

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире больше 48 млн наркозависимых. У таких людей процент выздоровления и выживаемости примерно равен показателю при тяжелом раке 2-3 степени, передает сайт kp.ru.